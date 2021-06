Virológ tvrdí: Z databázy vzoriek KORONAVÍRUSU vymazali údaje, chcú utajiť jeho pôvod?!

Pôvod a začiatky šírenia SARS-CoV-2 zostávajú aj viac ako rok od prepuknutia pandémie zahalené tajomstvom. Vedci, ktorí ho skúmajú, však môžu podľa virológa Jessea Blooma z centra Fred Hutchinson Cancer Center pracovať s nesprávnymi údajmi. Vo svojej správe zverejnenej na portáli bioRxiv totiž uvádza, že krátko po vypuknutí pandémie bolo z databázy National Institutes of Health (NIH) odstránených trinásť genetických sekvencií vírusu. Niektoré z prvých prípadov v čínskom meste Wu-chan sa preto geneticky líšia od variantov, ktoré sa nakoniec rozšírili a spôsobili pandémiu. Bloom už v máji v otvorenom liste v časopise Science žiadal, aby si vedci zachovali otvorenú myseľ pri hľadaní pôvodu vírusu a zohľadnili pravdepodobnosť "teórie náhodného uvoľnenia z laboratória, ako aj zoonotického šírenia", čo opätovne zvýšilo záujem o preskúmanie možnosti úniku z laboratória. Nová správa neprináša do diskusie o pôvode vírusu nič jednoznačné, ale naznačuje, že o prvotnom prepuknutí nákazy existuje stále veľa nejasností.

In a new study, I identify and recover a deleted set of #SARSCoV2 sequences that provide additional information about viruses from the early Wuhan outbreak: https://t.co/1zdeiOQ0vo (1/n)

Bloomovo vyšetrovanie sa začalo po tom, čo si všimol, že niektoré sekvencie SARS-CoV-2 z počiatku epidémie boli vymazané z online databázy NIH. Údajne ich zhromaždili a nahrali vedci z Univerzity vo Wu-chane ešte pred 30. marcom 2020. Autor správy sa ale dostal k dôkazom, že zhruba v júni v tom istom roku boli určité záznamy odstránené. Vďaka následnému pátraniu sa mu podarilo objaviť ďalšiu štúdiu, ktorú v marci 2020 zverejnili vedci z univerzitnej nemocnice Renmin vo Wu-chane. Obsahovala informácie z chýbajúcej databázy. Ide však len o dáta o špecifických mutáciách vírusov, nie úplné údaje o ich postupnosti. Spolu s týmito kľúčovými údajmi a ďalším zásahom do súborov, ktoré zostali v Google Cloud, sa virológovi podarilo obnoviť trinásť odstránených sekvencií.

But when I went to Sequence Read Archive, I found entire project was gone! (Note that as detailed below, this does *not* imply malfeasance by NIH. Sequence Read Archive policy allows submitters to delete by e-mail request.) (3/n) pic.twitter.com/fEzOaVYZLZ