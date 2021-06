KORONAVÍRUS Variant delta je o 60 percent nákazlivejší než alfa: Hrozivá prognóza na koniec leta

ŠTOKHOLM/PRAHA - Prinášame vám výber informácií o variante koronavírusu delta, ktorý bude podľa Európskeho strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) do konca augusta v Európskej únii predstavovať 90 percent nových prípadov nákazy.

Variant delta, pôvodne označovaný ako indický, vedci prvýkrát objavili vlani v októbri v Indii. Viac sa rozšíril až vo februári a je považovaný za čiastočne zodpovedný za druhú vlnu pandémie v Indii. Tamojšie úrady v marci oznámili, že bojujú s dvojitou mutáciou. Virológ Šahíd Džamíl ju charakterizoval ako dve mutácie, ktoré sa vyskytujú spoločne na tom istom víruse.

Začiatkom mája Svetová zdravotnícka organizácia WHO zmenila klasifikáciu z variantu, ktorý je predmetom skúmania, na variant, ktorý je považovaný za znepokojujúci, pretože je vysoko nákazlivý a možno spôsobuje i ťažší priebeh ochorenia COVID-19 a horšie sa proti nemu bojuje. Podľa britskej vládnej zdravotnej agentúry Public Health England (PHE) je delta o 40 až 60 percent nákazlivejší než variant alfa, pôvodne označovaný ako tzv. britská mutácia. Vedci sa tiež zhodujú v tom, že delta znižuje účinok očkovacích látok u osôb, ktoré dostali len jednu dávku vakcíny. U ľudí s dokončeným očkovaním je ochrana vyššia.

Zdroj: TASR/AP

Delta sa vyznačuje odlišnými symptómami ako ostatné varianty. Podľa britskej štúdie Zoe Covid Symptom sú to predovšetkým nádcha, zimnica, zvýšená teplota, bolesti hlavy a krku, teda prejavy typické pre bežné prechladnutie. Naopak infikovaní často netrpia stratou chuti a čuchu.

Podľa najnovších správ WHO sa variant delta doposiaľ objavila v 85 štátoch sveta vrátane Slovenska. Prvou európskou krajinou, kde sa delta objavila, bola vo februári Veľká Británia. Za dva mesiace sa jej podarilo úplne vytlačiť variant alfa, ktorý bol prvýkrát zachytený tiež v Británii. Analýza PHE minulý týždeň dospela k záveru, že dve dávky vakcín, ktoré sa tam používajú najčastejšie, veľmi účinne chránia pred nutnosťou hospitalizácie pri nákaze deltou - u Pfizeru je to 96 percent, u AstraZenecy 92 percent.

Zdroj: TASR/AP/Charlie Riedel, Liselotte Sabroe, Boris Roessler

Znepokojivé šírenie variantu delta v súčasnosti hlási množstvo ďalších štátov, napríklad Rusko a Indonézia. Portugalská vláda minulý týždeň kvôli tomu zaviedla zákaz cestovania z a do Lisabonu počas niekoľkých nasledujúcich víkendov. Taliansko zas pred niekoľkými dňami zaviedlo pre cestujúcich z Británie povinnú päťdňovú karanténu a testovanie. V podobnom rozsahu tak urobili aj Francúzsko, Rakúsko či Nemecko.

Európske stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) vo štvrtok uviedlo, že variant delta bude do konca augusta v Únii predstavovať 90 percent nových prípadov koronavírusovej infekcie. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala ostaté európske štáty, aby podobne ako Nemecko vyžadovali karanténu pre cestujúcich z krajín s veľkým výskytom delty. Izrael oznámil, že úrady môžu najnovšie poslať do izolácie kohokoľvek, kto prišiel do kontaktu s mutáciou delta. Opatrenie sa pritom týka aj očkovaných a vyliečených osôb.