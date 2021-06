VIDEO Učiteľku ráno zobudilo trúbenie auta: Keď zistila, kto je v ňom, okamžite volala policajtov

Učiteľka výtvarnej výchovy Mary Jane pochádza z Georgie, no kvôli príprave školského projektu vycestovala začiatkom júna do Gatlinburgu, kde strávila noc. Ráno o šiestej ju zobudilo trúbenie šíriace sa z jej auta, ktoré nechala zaparkované na horskej ceste. "Videla som, že je niekto vo vnútri. Celé auto sa triaslo. Myslela som si, že tam niekto uviazol. A do toho štekal môj pes," spomína si na hektický budíček.

Keď zistila, že tým nepozvaným návštevníkom je čierny medveď, okamžite kontaktovala policajtov. Tým sa podarilo šelmu z auta bez väčších komplikácií vyhnať. "Nemala som zamknuté dvere. Medveď si otvoril, dvere sa zabuchli a on nevedel vyjsť von. Dodriapal mi palubnú dosku, rozbil rádio a poškodil odkladaciu skrinku," vyratúva Yarbroughová zo škody.

Agentúra pre prírodné zdroje v štáte Tennessee apeluje na majiteľov motorových vozidiel, aby boli obozretnejší. "Ak navštívite Gatlinburg, nezabudnite zamknúť dvere vozidla a nikdy nenechávajte vo vnútri jedlo alebo čokoľvek, z čoho sa šíri vôňa potravín," napísala na Facebooku.