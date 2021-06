FOTO Absolútny rekord: Žena (37) porodila desať detí, netušila, že ich čaká toľko!

Na verejnosť prenikli správy o žene z Južnej Afriky, ktorá porodila desať detí. V pondelok večer sa tak stala dvanásťnásobnou mamou, pretože pred šiestimi rokmi sa jej narodili dvojičky. Pôvodne jej gynekológ oznámil, že čaká osem detí, na pôrodnej sále sa ukázalo, že ich je ešte o dve viac. "Sú to siedmi chlapci a tri dievčatá. Manželka bola tehotná sedem mesiacov a sedem dní. Som šťastný a dojatý," povedal otec Teboho Tsotetsi.

Gosiame Thamara Sithole gave birth to 10 babies (she & her doctors thought she was expecting 6… then 8…).



The 37-year-old is now the mother of 12 (the decuplets join their 6-year old twin siblings)



She is now in the Guinness World Book of Records.

