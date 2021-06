Chlapík podviedol manželku s učiteľkou svojho syna: Šokujúce rozuzlenie, aké nikto nečakal

LONDÝN - Podvádzať svojho partnera sa skutočne nevypláca. Na túto tému by vedel rozprávať nemenovaný muž, ktorý manželku podviedol s učiteľkou svojho syna. Nanešťastie však obe ženy otehotneli, hoci jedna z nich si myslela, že deti mať nemôže.

Tridsaťpäťročná Hayley sa na Reddite podelila s príbehom o tom, ako ju jej 33-ročný manžel, za ktorého je vydatá osem rokov, podviedol. Obaja majú deti z predchádzajúcich manželstiev. Hayley má 14-ročného syna, muž zase 11-ročnú dcéru. Vo svojom príspevku opísala prvé roky ich manželstva ako rozprávku. Partner sa o ňu údajne staral ako o princeznú, a to aj v čase, keď trpela depresiami. "Asi pred dvoma rokmi som mala psychické problémy, depresie. Správala som sa k nemu hrozne. Vždy som mu niečo vyčítala. Začala som mať pocit, že mi škodí. Trvalo to mesiace."

Asi šesť mesiacov po nástupe depresie pozval Hayleyin bývalý partner ju aj ich syna na výlet do Európy. V tom čase podľa vlastných slov nebola v dobrom psychickom rozpoložení, takže sa to skončilo tak, že manžela nakoniec podviedla so svojím bývalým. Po návrate domov sa manželovi priznala a na jej veľké prekvapenie dostala od neho dostala druhú šancu. Napriek tomu sa ale rozhodla, že sa vráti k bývalému partnerovi. Po dvoch dňoch si však uvedomila, že spravila chybu a vrátila sa k súčasnému manželovi. Po tomto búrlivom období boli obaja opäť šťastní a začali uvažovať nad ďalšími deťmi.

Zdroj: Getty Images

"Pred dvoma týždňami som zistila, že som tehotná. Oslavovali sme a boli sme veľmi šťastní," napísala Hayley. Neskôr však za ňou prišiel syn a povedal jej, čo sa dopočul od svojej učiteľky v škole. Údajne mu prezradila, že už čoskoro bude mať viac súrodencov. Hayley zostala znepokojená a nerozumela tomu, ako sa učiteľka dozvedela o jej tehotenstve. Keď si prezrela telefón svojho manžela, hneď mala vo veciach jasno. "Našla som správy odoslané učiteľke môjho syna. Samý flirt, sexting, nahé fotky." Aféra vraj trvala polroka. Na kolená ju však položila až správa s fotografiou, na ktorej bol zachytený pozitívny tehotenský test. Učiteľka ju okomentovala tak, že z muža sa čoskoro stane otec.

Zdroj: Getty Images

Žena sa obrátila na svojho manžela v nádeji, že získa odpoveď. Vysvetlil jej, že keď mu povedala o svojej nevere počas výletu do Európy, potreboval niekoho, kto by ho utešil. Nikdy však nemal v úmysle svoju milenku oplodniť. Tá mu údajne dokonca tvrdila, že deti mať nemôže. Napriek tomu, že románik s učiteľkou už ukončil, tá si dieťa nechala. V čase zverejnenia príspevku bola v piatom mesiaci tehotenstva, kým Hayley len na konci toho prvého. Z celej situácie bola veľmi zúfalá, a tak sa obrátila na Reddit s prosbou o pomoc. Mnohých jej príbeh naozaj šokoval. "Cítim sa zle kvôli všetkým štyrom deťom," napísal jeden z užívateľov. "V tejto situácii sa dopustili chyby všetci dospelí, ale učiteľka asi najviac," myslí si ďalší.