Experti varujú: Ak dovolenkujete pri mori, TOTO si nikdy neberte do vody

NEW YORK - Ak bude pandemická situácia počas leta priaznivá, mnohí sa pravdepodobne vyberú na pláž. Mať nasadené rúško a vyhýbať sa davom je síce dobrá prevencia, no mali by ste vedieť, že bezpečnostných opatrení je viac. Odborníci varujú, čo si v žiadnom prípade nebrať na pláž, v opačnom prípade sa vystavujete veľkému riziku.

Obliecť si plavky, zobrať do ruky nafukovacie koleso a vyraziť na pláž síce môže znieť lákavo, no podľa odborníkov to nie je bezpečné. V relácii Good Morning America uviedli, že veľké nafukovacie predmety do vody, ktoré sa za posledných pár rokov stali mimoriadne populárnymi, sú riskantnou voľbou. "Najväčšie problémy spôsobujú obrovské jednorožce a karikatúry a nafukovacie zariadenia pre viac osôb. Vymykajú sa spod kontroly," povedal riaditeľ bezpečnosti pláže v okrese South Walton na Floride David Vaughan. Ak totiž fúka nesprávny vietor, ľudia sa môžu odplaviť príliš ďaleko od brehu.

Zdroj: Getty Images

Aj iní experti sa zhodujú v tom, že použitie nafukovacieho predmetu na pláži by sa mohlo ľahko skončiť tragédiou. Podľa Rossa Macleoda z Kráľovského národného inštitútu záchranných člnov (RNLI) vo Veľkej Británii si ľudia neuvedomujú, že podobné nafukovacie predmety nie sú určené pre použitie v mori. Sú totiž príliš ľahké a more ich môže jednoducho odplaviť. Vaughan preto každému, kto sa rozhodne priniesť nafukovací predmet na pláž, odporučil, aby venoval pozornosť hodinovej predpovedi vetra. Keď budete počas celého dňa na pláži sledovať, ktorým smerom sa vietor posúva, môže vám to výrazne pomôcť.

Zdroj: Getty Images

Odborník ďalej varuje pred spätnými prúdmi vo vode. Tieto prúdy sú obzvlášť nebezpečné pre ľudí, ktorí nie sú dobrými plavcami, pričom mnohí z nich používajú v mori práve nafukovacie ležadlá či iné predmety. Ak už sa človek dostal do takéhoto prúdu, nie raz sa to skončilo tragédiou.