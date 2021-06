Pastor šokoval teóriou o KORONAVÍRUSE a očkovaní: Sám nakazil takmer celú svoju rodinu!

Kazateľ Wiles pravidelne zverejňuje na webe TruNews.com najmä homofóbne, rasistické a ďalšie nenávistné konšpiračné teórie. V jednom príspevku označil očkovanie za súčasť masového usmrcovania a vyhlásil, že sa nikdy nedá zaočkovať. Krátko nato sa však priznal, že má zápal pľúc súvisiaci s COVID-19 a ťažkosti s dýchaním. Medzičasom bol už prepustený z nemocnice, ale jeho manželka je vraj stále veľmi unavená. Jeho nevesta zas leží v nemocnici s extrémnou dehydratáciou a zvracaním a u ďalších štyroch členov rodiny vrátane jeho vnuka sa vyvinuli príznaky spojené s koronavírusovou nákazou.

Vaccine Conspiracy Theorist Rick Wiles Hospitalized With COVID-19



An April 30th he said: “I am not going to be vaccinated. I’m going to be one of the survivors. I’m going to survive the genocide."https://t.co/LnagduS3R1 pic.twitter.com/Wu7WbUocu8