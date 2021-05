VIDEO Brunetka šokovala svojimi svadobnými šatami: Hore ešte ako-tak, ale čo ten spodok?!

Keď je reč o svadobných šatách, existuje nespočetné množstvo typov, z ktorých si vie určite vybrať každá nevesta. Influencerka známa ako Rielle ale vsadila na model, na ktorý by mala odvahu asi len máloktorá žena. Jeho spodná časť je totiž úplne transparentná a presvitajú cez ne tangá. To bol ale, očividne, úmysel. "Máj, mesiac neviest, páčia sa vám moje šaty?" pýta sa brunetka vo svojom príspevku. Šaty doplnila výraznými červenými lodičkami, aby pridala trochu farby.

Užívatelia sú z Rielliných svadobných šiat v rozpakoch. Zatiaľ čo jedni ich považujú za sexi a chceli by v nich vidieť svoju priateľku, iní si myslia, že sú na svadbu absolútne nevhodné. Influencerka v nich ale žiadny problém nevidí. Ako vysvetlila, chcela sa vyhnúť tradičnému štýlu, preto zvolila takýto nezvyčajný a vyzývavý model. ;"Nikto by nemal hodnotiť, ako sa ten či onen oblieka. Každý by mal rešpektovať seba aj ostatných," uviedla.