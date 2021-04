Hrozivé odhalenie meteorológov: V máji ľudstvo prekročí extrémne nebezpečný míľnik

V marci sa nachádzalo v ovzduší v priemere o 50 percent viac oxidu uhličitého ako pred priemyselnou revolúciou. Minulý rok boli síce tieto hodnoty nižšie, v súčasnosti ale opäť výrazne rastú. Koncentrácia oxidu uhličitého vo vzduchu sa mení každý mesiac, pričom zvyčajne vrcholí okolo mája. Vlani v tomto období namerali vedci z Inštitútu oceánografie Scripps v San Diegu 417,1 ppm (milióntin) častíc CO 2 v ovzduší. Po prvý raz tak bola prekročená hranica hodnoty 417 ppm, ktorá zodpovedá 50-percentnému zvýšeniu v porovnaní s priemernou hodnotou z obdobia medzi rokmi 1750 až 1800. Tohtoročný marec však prekonal aj tento rekord, keď podiel častíc CO 2 dosiahol hodnotu 417,14 ppm, pričom nasledujúci mesiac by mal kulminovať k hodnote 419,5. Na základe týchto údajov meteorológovia predpovedajú, že hladina oxidu uhličitého bude v roku 2021 vyššia o 2,29 ppm v porovnaní s rokom 2020.

Zdroj: Getty Images

"Aj počas pandémie ľudstvo produkuje CO 2 v čoraz vyššej miere, čo zvyšuje podiel skleníkových plynov zadržiavaných v atmosfére. V porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou sme zvýšili podiel tohto prvku v ovzduší asi o polovicu, čo viedlo ku globálnemu otepľovaniu o 1,2 stupňa Celzia. Ak však chceme dodržať Parížsku dohodu a udržať otepľovanie hlboko pod dvomi stupňami, musíme tento trend urýchlene zastaviť a podstatne znížiť emisie oxidu uhličitého," uviedol Andrew King z Univerzity v Melbourne.

Zdroj: Getty Images