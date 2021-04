Fanúšikovia americkej rockovej kapely Garbage si už zrejme zvykli, že na nový album si musia za ostatné obdobie vždy zopár rokov počkať. Čakanie na siedmu štúdiovku skončí práve tento rok. Kvarteto na čele so speváčkou Shirley Manson vydá 11. júna album s názvom No Gods No Masters a okrem iného z neho už predstavili prvý singel aj s videoklipom.