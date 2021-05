Cestovateľ radí: Počas dlhého letu si zarezervujte toto sedadlo, i keď ste sa mu doteraz vyhýbali

SYDNEY - Známy novinár, spisovateľ a cestovateľ John Burfitt odporúča cestujúcim, aby si vždy v lietadle rezervovali miesto, ktoré na prvý pohľad z viacerých dôvodov nepôsobí atraktívne. Aj on sa mu vraj dlho vyhýbal, ale iba do chvíle, kým ho raz nevyskúšal. Odvtedy by ho nevymenil za žiadne iné.

Sedadlo, ktoré mnohí považujú v lietadle za najhoršie, je podľa Burfitta to najlepšie a najpohodlnejšie. Má na mysli miesto pri okne v poslednom rade. "Keď som sa vnoril do kúta, pocítil som skutočnú lásku k leteckej spoločnosti," opísal svoje dojmy z letu, ktorý strávil práve na tomto sedadle. Spomína si aj na príšernú skúsenosť, ako mu cestujúci sediaci za ním neustále kopal do zadnej časti sedadla. Pri vystupovaní z lietadla si uvedomil, že za posledným radom je už iba stena, takže by mu nikto neznepríjemňoval let kopancami do chrbta. V tom okamihu sa vraj rozhodol, že zadný rad bude odteraz jediné miesto, ktoré si vyberie na dlhé trasy.

Zdroj: Getty Images

Posledný rad je vo všeobecnosti považovaný za jeden z najhorších, pretože tadiaľ prechádzajú pasažieri na toaletu. Johnovi však pohyb v uličke vôbec neprekáža. Podľa jeho slov je tam ruch dokonca menší, pretože sa tadiaľ nepresúva personál s vozíkom. "Určite by som si pri ďalšom lete zarezervoval miesto v zadnom rade a najlepšie hneď vedľa okna," hovorí.

Burfittova skúsenosť sa zhoduje s informáciami z portálu pipeaway.com. Ten uvádza, že posledný rad je kvôli umiestneniu toaliet považovaný za najhorší, takže nie je vždy obsadený. Znamená to, že tí cestujúci, ktorí si ho vyberú, majú veľkú šancu, že budú mať všetky sedadlá iba pre seba.