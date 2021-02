Zdravotníčka (29) porazila rakovinu a čoskoro poletí do vesmíru: Letenku môžete získať aj vy

CAPE CANAVERAL - Dvadsaťdeväťročná Hayley Arceneauxová sa dokázala vysporiadať s rakovinou kostí a výlet na obežnú dráhu súkromným letom s raketou SpaceX pre ňu v porovnaní s tým bude hračka. Myslia si to zástupcovia nemocnice St. Jude v americkom Memphise, kde sa Hayley kedysi liečila a kde už rok pracuje ako zdravotnícka asistentka. Práve oni ju totiž vybrali, aby sa tento rok do vesmíru vypravila spoločne s milionárom Jaredom Isaacmanom, ktorý chce let využiť pre dobročinné účely, napísala agentúra AP.

Arceneauxová sa tak má stať najmladším Američanom vo vesmíre, pretože v čase štartu bude o dva roky mladšia než Sally Rideová, ktorá svoj let uskutočnila v roku 1983. Rideová mala 32 rokov. Arceneauxová bude tiež prvým astronautom s protézou, pretože ako desaťročnej jej voperovali náhradu kolena a titánovu tyč do stehennej kosti. Ešte teraz ľahko kríva a občas trpí bolesťami, ale let je lekári schválili a počas neho má v posádke zastávať funkciu palubného zdravotníka.

„Môj boj s rakovinou ma na cestu do vesmíru pripravil. Zocelilo ma to a tiež si myslím, že ma to naučilo očakávať aj neočakávané a viezť sa s prúdom,“ povedala Arceneauxová v rozhovore s reportérom agentúry AP. Jej vesmírny výlet vraj tiež môže ukázať ostatným pacientom s rakovinou a vyliečeným, že všetko je možné. „Až uvidia preživšieho vo vesmíre, bude to pre nich znamenať naozaj veľa,“ dodala.

Hayley Arceneauxová Zdroj: FB/Hayley Arceneaux

Isaacman svoj zámer vyletieť na obežnú dráhu s raketou súkromnej spoločnosti SpaceX oznámil začiatkom februára. Okrem iného tým chce získať darcov pre nemocnicu St. Jude a vybrať pre ňu minimálne 200 miliónov dolárov, no polovicu z tejto sumy poskytne sám. Práve preto podnikateľ nemocnici tiež ponúkol, že jedno zo štyroch miest môže obsadiť človek, ktorého sama nominuje.

Ďalšie dve miesta pripadnú tiež ľuďom, ktorí nebudú profesionálnymi astronautmi. Jedno sa bude losovať z darcov, ktorí nemocnici prispejú, a ďalšie pripadne podnikateľovi, ktorý využíva internetovú platobnú platformu Shift4 Payments, ktorú Isaacman prevádzkuje. Ich mená chce Isaacman oznámiť v marci.

Zdroj: FB/Hayley Arceneaux

Nemocnice St. Jude vyberala medzi svojimi zamestnancami diskrétne a Arceneauxová tak januárový telefonát s otázkou, či by si nechcela urobiť výlet do vesmíru, vôbec nečakala. „Áno! Áno! Prosím!“ bola vraj jej okamžitá odpoveď. Svoje rozhodnutie ale konzultovala s matkou i bratom a jeho ženou, ktorí pracujú ako inžinieri pre vesmírne lety. Tí ju vraj uistili, že let je v súčasnej dobe úplne bezpečný.

Mladá žena je veľkou fanúšičkou vesmíru a dobrodružný typ, takže jej priateľov vraj excentrický výlet neprekvapí. Isaacman, ktorého koníčkom je pilotovanie nadzvukových lietadiel, ju považuje za skvelú voľbu.

Zdroj: FB/Hayley Arceneaux

„Nejde o to ľudí presviedčať o tom, ako vzrušujúce by bolo stať sa astronautom, čo je, samozrejme, skvelé, ale o to vyslať inšpiratívnu správu o tom, čo všetko sme schopní na zemi dosiahnuť,“ povedal podnikateľ, ktorý bude vesmírnej misii veliť.

Štart je naplánovaný na október. Z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride vesmírnu loď Crew Dragon vynesie raketa Falcon. Kapsula potom bude Zem obiehať štyri dni než sa vráti späť. Isaacman nezverejnil, koľko let bude stáť.