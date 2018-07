Astronaut prezradil, čo najstrašnejšie videl vo vesmíre: FÚÚÚJ, toto je vážne zlé!

Bývalý pilot vojenského námorníctva a astronaut Kelly má za sebou úspešnú kariéru. Absolvoval dva krátkodobé lety a má za sebou expedície, počas ktorých strávil jeden a pol roka vo vesmíre. V otvorenom kozmickom priestore zotrval celkovo viac ako osemnásť hodín. O živote strávenom väčšinou poletovaním medzi nebom a zemou sa rozrozprával na Reddite.

Užívateľov šokoval najmä odpoveďou na otázku, čo najhroznejšie kedy zažil počas svojho pobytu na vesmírnej stanici ISS. Ak očakávate, že to bol strach zo štartu či výskytu technických problémov, mýlite sa. "Je to vrecko naplnené zmesou kyseliny sírovej zmiešanej s močom. Práve kyselina bráni upchatiu odpadovej nádoby a niekedy ju jednoducho musíte vyčistiť, či už chcete alebo nechcete." Mimochodom, z moču sa na vesmírnej stanici recykláciou vyrába pitná voda pre astronautov.

Zdroj: SITA, Facebook/NASA Astronaut Scott Kelly

Užívatelia boli zvedaví aj na to, čo všetko sa Scottovi preháňalo hlavou počas prvého štartu do vesmíru. "Mal som pocit, že idem urobiť to najúžasnejšie vo svojom živote. Mohol som sa síce pri tom všetkom zabiť, ale túžba urobiť to môj strach úplne potlačila," napísal. Uviedol aj to, že sa veľmi nezameral na zbieranie vesmírnych pamätihodností. V zbierke má len skafander, rukavice a stále nosí obľúbené okuliare, s ktorými absolvoval vesmírny pobyt.

Zdroj: SITA

Pohľad na planétu zhora zmenil Kellyho celkový pohľad na svet. "Nevraciate sa múdrejší. Ale na všetko sa potom pozeráte inak a ja som sa cítil lepšie, získal som väčšiu empatiu voči ľuďom a prostrediu, v ktorom žijeme," skonštatoval. Pri otázke, o čom sníval vo vesmíre, spomenul svojho brata dvojičku, ktorý je tiež astronaut. Mimochodom, NASA práve ich dvoch testovala a sledovala na nich odlišnosti vplyvu vesmíru na ľudské telo.