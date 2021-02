FOTO V očných viečkach máme malé záhadné dierky: Viete, na čo slúžia?

Príspevok na Reddite vzbudil obrovský záujem užívateľov, pretože mnohí sa až po jeho pozretí začali zaoberať zložitosťou a záhadou tvorenia sĺz ako aj príčinou, prečo im pri plači zvlhne nos. Na záberoch je totiž zachytený detailný obrázok oka odhaľujúci malú jamku na okraji spodného očného viečka tesne vedľa slzného otvoru.

Tieto otvory, známe ako slzné body, slúžia na odvádzanie tekutiny z očí do nosa a takto ich vysušujú. "Dnes som sa dozvedel, prečo mi pri plači začne tiecť z nosa," napísal istý mladík. "Ja som zasa zistila, že mám dieru v očnej jamke a očividne nie som sama. Ľudia sú zvláštni," pridala sa ďalšia užívateľka. Iný zas uviedol, že sa obával, že tá čudná diera je niečo zlé a má to iba on. Teraz sa vďaka tomuto príspevku dozvedel, že je s ním všetko v poriadku.