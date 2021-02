VIDEO Desivé varovanie vodičky: Takto som sa na parkovisku takmer stala obeťou únosu!

Westová uviedla, že ju k jej autu na parkovisku supermarketu Fresh Thyme prenasledoval neznámy muž a následne predstieral, že vozidlo patrí jemu. "Momentálne sa doslova trasiem kvôli tej najčudnejšej veci, aká sa mi práve stala. Tento chlapík kráčal akosi blízko pri mne, ale dalo by sa povedať, že na mňa zízal, keď za mnou kráčal a kričal na mňa, ako sa volám. Ignorovala som ho, išla som ďalej a on ma stále sledoval," hovorí v TikTok videu.

Chlapík následne prikráčal priamo k nej a povedal, aby sa išla pozrieť na "jeho" auto. Potom sa spýtal, či sa Haley páči "jeho" Lexus. Žena spočiatku nepriznala, že auto, ktoré si neznámy muž privlastnil, patrí v skutočnosti jej. Namiesto toho, aby auto odomkla a odišla, zašla do obchodu po pomoc. K autu sa vrátila až po tom, čo chlapík odišiel preč. Všimla si ale, že niečo zanechal na kapote. Bola fľaša s vodou.

Hailey sa rozhodla podeliť s touto nepríjemnou skúsenosťou, aby pred podobným incidentom varovala aj ostatných, zvlášť ženy. Jej video sa pomerne rýchlo stalo populárnym. Istá Elle vysvetlila, čo mala znamenať fľaša na kapote. "Toto je taktika, ktorú používajú priekupníci a únoscovia, aby vás donútili vystúpiť z auta a zobrať vec z kapoty preč." Zároveň odporúča, aby ste predmet v prípade, že sa vám také niečo stane, nechali na aute a jednoducho pokračovali v jazde, pretože tak či tak spadne na zem. Elle dodala, že ak sa cítite mimoriadne ohrození, nemali by ste ísť domov, ale mali by ste zájsť na policajnú stanicu alebo do obchodu s automobilmi, aby mohli skontrolovať, či vo vašom aute nie sú GPS sledovače.

Podobnú skúsenosť má aj 19-ročná Ashley Hardacreová z Michiganu. Pred štyrmi rokmi nasadla do auta po šichte v nákupnom centre. Z ničoho nič si všimla, že má na okne flanelovú košeľu. Následne zazrela dve autá, ktoré sa zdržiavali neďaleko jej vozidla, čo jej bolo podozrivé. Z auta nevystúpila a s košeľou na okne odišla z parkoviska preč. Po príchode domov prostredníctvom Facebooku varovala ostatných.