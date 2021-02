Mladík (22) sa chcel pochváliť svojím úspechom: Pre tento STATUS ho ľudia zniesli po čiernu zem

Kolin Hayes zverejnil na účte Twitter Decade príbeh finančného napredovania v snahe poukázať na svoje úspechy. Príspevok mladíka, ktorý sa chcel podeliť o svoju radosť, však zasypali stovky, väčšinou negatívnych komentárov. "Vo veku 22 rokov mám podcast s viac ako 200 000 stiahnutiami. Moje profily na sociálnych médiách sleduje viac ako 13 000 ľudí. Čistá hodnota viac ako 75 000 dolárov. Skupina priateľov z celého sveta. Toto je len začiatok," píše hrdý Američan.

At 22 I have,



•A podcast with over 200,000 downloads

•A social media following of over 13,000

•A net worth of over $75,000

•A group of friends all over the world



This is just the beginning