Vyšetrovatelia 16 rokov pátrali po záhadnom vrahovi: Šokujúce rozuzlenie jeho identity

Séria záhadných prípadov sa začala odvíjať v roku 1993, keď bola vo vlastnom dome v nemeckom meste Idar-Oberstein zavraždená Lieselotte Schlengerová (†62). Jedinou stopou, ktorú sa podarilo vyšetrovateľom zaistiť, bola DNA na šálke. Okrem toho nemali žiadnu informáciu týkajúcu sa podozrivých osôb alebo činnosti, ktoré by mohli súvisieť s vraždou. Prípad by možno časom upadol aj do zabudnutia, keby o osem rokov neskôr, 21. marca 2001, nebol doma v nemeckom Freiburgu nájdený mŕtvy 61-ročný muž. Aj on bol uškrtený a DNA, ktorá bola nájdená na zásuvke v kuchyni, sa zhodovala s prípadom zavraždenej Schlengerovej. Polícia sa tak domnievala, že hľadá sériového vraha, čo sa im aj potvrdilo päť mesiacov po druhej vražde. Rovnaká DNA ženy sa totiž objavila na injekčnej striekačke, na ktorú šliapol sedemročný chlapec na detskom ihrisku v nemeckom v Gerolsteine. Ukázal ju rodičom, ktorí z obavy z nákazy vírusom HIV odovzdali striekačku miestnemu laboratóriu. Tam na nej okrem stôp heroínu objavili aj spomínanú DNA. O niekoľko týždňov neskôr ju policajti zaistili i na zvyšku sušienky vo vykradnutej maringotke neďaleko Bad Kreuznachu. Krátko nato pri vyšetrovaní vlámania do kancelárie v Dietzenbachu, ďalej v opustenom ukradnutom aute v Heilbronne a na dvoch pivných fľašiach a poháriku vína vo vykradnutom bare v Karlsruhe.

Zdroj: Getty Images

V máji 2005 bola DNA opäť zaistená pri vyšetrovaní bratovraždy. Vtedy ju forenzní technici odhalili na jednej z vražedných guliek. Spomínaný dôkaz bol celkovo zaistený až pri štyridsiatich kriminálnych činoch v Rakúsku, južnom Nemecku a Francúzsku. DNA záhadnej "ženy bez tváre" sa v rôznych časových odstupoch objavovala pri vykrádačkách, ozbrojených lúpežiach a vraždách. Spolu s ňou nachádzali kriminalisti aj iné vzorky a predpokladali, že ide o spolupáchateľov. Podozrivé však bolo to, že nikdy nešlo o toho istého "komplica". Po smrti policajtky Michèle Kiesewetterovej (†22) dostala záhadná žena prezývku "Fantóm z Heilbronnu". Kiesewetterová dostala smrteľnú ranu, keď sedela v hliadkovacom aute so svojím kolegom. Na zadné sedadlá sa posadili dvaja ľudia a postrelili ich do chrbta. Jej kolega utrpel ťažké zranenia. DNA fantóma sa našla na zadnom sedadle a prístrojovej doske. Bezradní vyšetrovatelia dokonca vypísali odmenu vo výške 300 000 eur za akékoľvek informácie, ktoré by ich mohli priviesť k objasneniu brutálneho činu. Časť svedkov páchateľov opisovala ako mužov, niektorí ako muža a ženu.

Zdroj: pixabay.com

Pátranie po záhadnej majiteľke DNA prinieslo kuriózne odhalenie v roku 2009. Najznámejší sériový vrah v histórii Nemecka, ktorý mal byť zodpovedný za šesť vrážd, totiž neexistoval. K vyšetreniu záhady dopomohol prípad z Francúzska, kde polícia objavila popálené telo muža, ktorý predtým žiadal o azyl. Policajtom sa podarilo identifikovať ho podľa odtlačkov prstov, ktoré mu odobrali pri podávaní žiadosti. Prekvapilo ich, keď sa pri porovnávaní odtlačkov opäť objavila záhadná DNA. "Je to nemožné a záhadné, veď žiadateľom o azyl bol muž," uviedol v roku 2009 hovorca prokuratúry v Saarbrückene. Ďalšie testovanie ale stopy záhadnej DNA nezaznamenalo. Smrť muža tak viedla k vysvetleniu prípadu, a to, že žiadny sériový vrah neexistoval. DNA patrila žene, ktorá pracovala v baliarni špecializovanej na lekársky materiál. Pri svojej práci bola totiž neopatrná a kontaminovala tampóny. Polícia tak dlhých šestnásť rokov pátrala po vlastnom kontaminovanom materiáli.