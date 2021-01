VIDEO Expertka prezradila bizarný trik, ktorým sa dá zbaviť chrápania: Stojí za to ho vyskúšať!

LONDÝN - Britská expertka na spánok prezradila jednoduchý trik pre tých, ktorí chrápu a nevedia sa tejto nočnej mory zbaviť. Niekomu sa možno bude zdať čudný a príliš nepohodlný, no vraj funguje na sto percent. Za vyskúšanie rozhodne nič nedáte!

Spanie vedľa chrápajúceho partnera vie byť poriadne frustrujúce, no môže negatívne účinky aj na vaše fyzické a duševné zdravie. Odborníčka na spánok Sophie Bostocková v rannej šou This Morning prezradila, že počas lockdownu počet chrápajúcich ľudí v dôsledku nečinnosti ešte viac stúpol. Mnohí z nás v súčasnosti robia z domu, takže sa málo hýbu a aj to vplýva na kvalitu nášho spánku.

Ak vám vadí hlasné chrápanie vášho partnera, prípadne chrápete sami, možno vám pomôže Bostockovej bizarný trik, na ktorý potrebujete tenisovú loptičku. "Väčšine ľudí sa zhoršuje chrápanie, keď spia na chrbte. Vaše ústa sú vtedy otvorené, sánka padne dozadu a stláča tak dýchacie cesty, takže svaly vo vašom jazyku sa zas viac uvoľnia. Stačí preto urobiť niečo, čo vám zabráni v tom, aby ste si v noci ľahli na chrbát a radšej spali na boku. Napríklad si môžete na zadnú stranu svojho pyžama našiť loptičku," radí expertka.

Existujú aj radikálnejšie spôsoby, ako sa dá zabrániť chrápaniu, napríklad si môžete prelepiť ústa špeciálnou páskou, aby ste namiesto úst dýchali nosom. Ak nič nezaberá, musíte sa spoľahnúť na staré dobré štuple do uší. Zaručene pomôžu aj oddelené spálne.