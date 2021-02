VIDEO Blondínka (27) si na koši našla záhadný odkaz: Keď zistila, čo znamená, hneď sa odsťahovala

Jade Julesová zverejnila na TikToku video, ktoré zachytáva nápis "1F" v snehu pokrývajúcom kontajner pred jej domom v provincii Newfoundland. "Išla som vyhodiť smeti tak, ako to robím každé ráno. Toto som našla napísané na koši. Čo to, do pekla znamená? Číslo jeden a písmeno F," vysvetľuje vo svojom príspevku, ktoré má už viac ako 13 miliónov zhliadnutí.

Keď zistila, aký odkaz tento symbol ukrýva, ostala absolútne vydesená. Viacerí užívatelia podotkli, že to zrejme znamená "one female", čiže jedna žena žijúca sama v dome, čo z nej robí ľahký terč pre kriminálnikov. "Znamená to, že vedia o tom, že v dome žiješ sama. Mala by si byť preto mimoriadne opatrná," napísala jedna osoba. Ďalší 27-ročnej Jade poradili, aby nápis zmazala a namiesto toho napísala "2M", čiže "dvaja muži".

Julesová incident nahlásila na polícii, ktorá ju taktiež varovala, aby bola ostražitá a dávala si pozor. Po tomto všetkom sa nakoniec rozhodla, že sa na istý čas vráti k mame. Zároveň sa poďakovala užívateľom za to, že ju upozornili na závažnosť odkazu, možno jej to zachránilo život.