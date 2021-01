Učiteľka (35) si to rozdávala so žiakom (15) na poli: Sudca si vypočul pikantné detaily

Vydatá Barberová bola vlani na jeseň odsúdená za to, že v čase medzi septembrom a októbrom 2018 posielala svojmu vtedy pätnásťročnému žiakovi na Snapchat fotografie, na ktorých pózovala polonahá. Na súde v Aylesbury bola zároveň oslobodená spod obžaloby za podnecovanie sexuálneho aktu u dieťaťa vo veku do 16 rokov. Prokurátor Richard Milne v pondelok pred porotcami na súde v Amershame uviedol, že učiteľka čelí opätovnému procesu v troch prípadoch, keď spôsobila alebo podnecovala k sexuálnej činnosti dieťa do 16 rokov.

Po vlaňajšom pojednávaní s manželom Danielom Zdroj: profimedia.sk

Kandice údajne začala chlapcovi posielať správy po získaní jeho čísla na športovom podujatí. Najskôr mu ich však adresovala pod iným menom. "Tieto správy začali byť sexuálne. Požiadala ho, aby sa s ňou stretol mimo školy, niekde v súkromí. Navrhovala neďaleké miesta, ako napríklad polia, a správy posielala podvečer. Pravdepodobne chcela ísť niekam do súkromia, pretože sa bála, že ich možno niekto uvidí," uviedol prokurátor. Na stretnutí sa chlapca spýtala, či chce mať sex. Povedal áno, a tak sa dvojica mala milovať asi päť minút. "V tom čase bola k nemu otočená chrbtom a predklonená. Študent jej stiahol legíny a nadvihol jej červený kabát," priblížil detaily intímneho aktu. Porota si vypočula, ako Barberová žiakovi posielala polonahé fotografie aj videozáznam, na ktorom predvádza sexuálny akt. Obžalovaná mu napísala správu dokonca aj počas hodiny, keď s ním bola v triede. Uviedla v nej, aby "ju neprivádzal do rozpakov, keď učí a má si udržať poker face".

V škole sa o vzťahu učiteľky a študenta začalo rozprávať čoraz viac, a tak si ho riaditeľ predvolal. Chlapec ale všetko poprel. Počas vyšetrovania vypovedal, že ho učiteľka vyzvala, aby vymazal poštu vo svojom telefóne. Údajne sa mu vyhrážala, že ho zničí, ak niekomu povie o ich vzťahu obviní ho zo znásilnenia. Chlapec tiež tvrdil, že mu povedala, že je tehotná. Raz v noci mu však zavolala a nahnevaná mu oznámila, že potratila. Barberová priznala, že prekonala mimomaternicové tehotenstvo, nenarodené dieťa ale vraj splodila so svojím manželom. Chlapec ďalej uviedol, že po čase mu začalo byť nepríjemné stretávať Kandice v škole, keď sa o ich vzťahu začali šíriť fámy. "Začal som podliehať panike a nevedel som, čo mám v tejto situácii robiť. Nevedel som, čo sa deje." Nakoniec sa zveril svojim kamarátom. Tí boli šokovaní a najskôr tomu neverili. Súd pokračuje.