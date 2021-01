Podcast atraktívneho kňaza sa stal nečakaným hitom: O TOMTO v ňom hovorí

Programu o Biblii dal svoj hlas charizmatický kňaz Mike Schmitz, štyridsiatnik s výzorom hollywoodskeho herca. Je známy aj svojimi príspevkami na youtubovom kanáli Ascension Presenta, ktorý sleduje takmer pol milióna ľudí. Nový podcast o Biblii bude mať 365 dielov, posledný bude k dispozícii na stiahnutie 31. decembra. Program postupne ponúkne čítanie z Biblie, zameria sa na štrnásť kníh, aby bol príbeh zrozumiteľnejší a plynulejší. V skutočnosti má katolícka verzia Biblie 73 kníh, zvyšné časti budú v podcaste len zmienené.

Zdroj: Youtube/Ascension Presents

Podľa hovorcu spoločnosti Ascension, katolíckeho vydavateľstva na podporu vzdelávania, sa program za 48 hodín od zverejnenia 1. januára stal najsťahovanejším podcastom. "Reaguje to na určitú potrebu," myslí si Lauren Joyecová o programe, ktorý aktuálne poráža "ťažké váhy" amerických podcastov ako je "The Daily" denníka New York Times alebo "The Joe Rogan Experience". Nápad na námet vznikol vlani na jar počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Joyecová si úspech programu vysvetľuje najmä pandémiou a i častokrát obmedzenou kapacitiou duchovných miest pre stretnutia s veriacimi. Hlavne starší ľudia totiž nemôžu ísť kvôli vírusu do kostola.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Zameranie podcastu na len štrnásť kníh ho robí prístupnejším pre ľudí, ktorí majú o Bibliu záujem, ale až doteraz sa im, povedzme, nechcelo čítať celý Starý a Nový zákon. Doposiaľ predstavovali náboženské podcasty len okrajovú záležitosť v dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom sa svete.