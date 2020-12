Muž je už desať mesiacov v karanténe so svojou exmanželkou a matkou: Tie spoločné FOTO musíte vidieť!

NEW YORK - Fotograf Neil Kramer zverejnil zopár zábavných fotografií, ktoré vznikli u neho doma v newyorskom Queense, kde trávi karanténu so svojou exmanželkou a matkou. Séria obrázkov zachytáva rôzne kuriózne situácie, ktoré prináša život v obmedzenom priestore a zároveň dokazuje, že súčasná pandémia pomohla niektorým ľuďom nájsť spoločnú reč.

Súčasná pandémia spôsobila, že Neil zostal pod jednou strechou so svojou bývalou manželkou Sophiou Lanskou a jeho 86-ročnou matkou Elaine. Trojica síce nemala v úmysle stráviť značnú časť roka zdieľaním dvojizbového bytu, ale rok 2020 zmenil plány mnohým ľuďom. Sophia mala v príbytku svojho "ex" zostať iba chvíľu, kým jej prerobia byt, ale zhoršujúca sa pandemická situácia jej dočasný pobyt predĺžila. Kramerovi, ktorý sa zvyčajne venuje robeniu "street photo", tak napadlo vytvoriť sériu fotografií dokumentujúcich priebeh karantény tejto nezvyčajnej trojice. "Mali sme spolu zostať len pár týždňov, ale už je to takmer desať mesiacov. Fotil som sa s dvomi ženami, ktoré poznám najlepšie. Ale poviem vám, fotenie rodiny je oveľa zložitejšie ako fotografovanie neznámych ľudí. Bola to však zároveň aj terapia," uviedol Neil v programe 3rd hour of TODAY.

O vytváranie spoločných scén vraj nemali núdzu, trávili totiž väčšinu času doma a neprijímali ani návštevy, pretože sa báli o zdravie Elaine. Nezainteresovaný človek by si myslel, že takéto spolužitie vyústi do katastrofy, ale všetci traja sa snažili k danej situácii postaviť s humorom. "Je zvláštne, že v skutočnosti sa naše vzťahy zlepšili. V zásade sa musíte naučiť prispôsobiť sa," podotkol Kramer. Na otázku, či môže táto kuriózna situácia spôsobiť, že sa bývalí manželia k sebe vrátia, odpovedal, že zatiaľ nikto nič neplánuje.

Z celej situácie je nadšená najmä jeho matka, pretože sa v byte nenudí a stále má nejakú spoločnosť. Priznala síce, že jej chýbajú sviatočné nedeľné obedy v obľúbenej reštaurácii, no jej syn rýchlo jeden zorganizoval doma na terase. Trojica si uvedomuje, že vakcína proti koronavírusu pravdepodobne všetko zmení a každý z nich sa vráti k vlastnému spôsobu života. "Nedávno sme sa dohadovali o tom, kto bude prvý zaočkovaný. Predpokladáme, že to bude mama," dodáva Neil.