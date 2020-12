Z Mikuláša superšíriteľ: Návšteva posla Vianoc sa skončila katastrofou, mal nakaziť desiatky ľudí!

MOL - Obyvateľom belgického mestečka Mol určite nikdy nezabudnú na tohtoročnú návštevu Mikuláša v miestnom zariadení pre seniorov. Muž, ktorého dejiny označujú za posla štedrosti a lásky, totiž tentokrát roznášal najmä koronavírus. Doplatili na to tí najzraniteľnejší.

Vpustiť 6. decembra v čase zúriacej pandémie do zariadenia pre seniorov Mikuláša sa niekoľko dní po jeho návšteve ukázal ako veľmi nešťastný a nezodpovedný nápad. Predstavitelia miestnej samosprávy uviedli, že v tomto prípade došlo k chybe úsudku, ktorej výsledkom je 75 infikovaných osôb, z toho 61 klientov a 14 členov personálu. Podľa posledných správ jeden z klientov ochoreniu COVID-19 podľahol, ďalší potrebuje pľúcnu ventiláciu. Inak majú takmer všetci mierny priebeh ochorenia.

Podľa miestneho úradu v meste Mol bude potrebný hĺbkový výskum, ktorého výsledky určia, či bola príčinou prepuknutia ochorenia COVID–19 v zariadení Hemelrijck práve oslava spojená s príchodom Svätého Mikuláša, v Belgicku známeho pod menom Sinterklaas. Zdroje však už potvrdili, že miestny muž, ktorý stvárňoval Mikuláša a zavítal aj do Hemelrijcku, mal pozitívny test na koronavírus.

Zdroj: Getty Images

Podľa vlastných slov sa v čase návštevy necítil chorý. Jeho aktivity ale vraj vraj "neboli vopred schválené krízovým centrom, v opačnom prípade by neboli odporúčané". Mikuláš údajne nenavštívil všetky izby, ale iba spoločné priestory vrátane spoločenskej miestnosti a nikde sa nezdržiaval dlhšie ako niekoľko minút. Aj to ale očividne stačilo na to, aby rozšíril nákazu.