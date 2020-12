Rodina zverejnila VIDEO, v ktorom opisuje, ako sa nakazilo 15 jej členov: Neopakujte ich CHYBU!

"Moja žena oslavovala narodeniny, tak som k nám pozval rodinu. Nemyslel som si, že robím niečo zlé," uviedol jeden z členov rodiny Aragonezovcov. Teraz bojuje s koronavírusom a spolu s ostatnými varuje ľudí, aby brali pandémiu vážne. Nie je totiž priestor na jej podceňovanie.

An #ArlingtonTX family recently experienced an outbreak of #COVID19 after attending a large family gathering. Please watch this video message and do your part to reduce the spread of the virus this holiday season. #ProtectArlington https://t.co/QQdkWS1zxH pic.twitter.com/ycdog3wXci