FOTO Manželia zistili, že v ich novom dome sa dá nadvihnúť schodisko: To, čo pod ním našli, ich ohromilo

LONDÝN - Istý dom sa stal hitom po tom, ako jeho noví majitelia zistili, že pod dreveným schodiskom sa nachádza chodba vedúca k tajnej miestnosti. Zatiaľ čo mnohí by sa takémuto objavu potešili a izbu sa snažili čo najlepšie využiť, iní, naopak, vyjadrili veľké obavy.

Kúpa domu je vážna vec a väčšinou sa pri nej radíte s odborníkmi na reality. Nikto by predsa nechcel kúpiť nehnuteľnosť, o ktorej sa potom dozvie, že ukrýva nejaké skryté problémy. Jedna rodina ale naopak po tom, ako sa nasťahovala do svojho nového domu, zistila, že má aj pozitíva, o ktorých pred kúpou netušila. Reč je o drevených schodoch, na prvý pohľad ničím výnimočných. No manželia si všimli, že medzi horným schodom a podlahou je väčšia štrbina. Keď sa s ňou snažili manipulovať, odhalili, že celé schodisko sa dá nadvihnúť. Pod ním sa totiž nachádzajú ďalšie schody, ktoré vedú k tajnej miestnosti pod domom.

V nej obyvatelia našli množstvo starožitností vrátane knihy z roku 1706, desať fliaš vína zo 60. a 70. rokov a takisto staré potrubie.

"Nový dom, ktorý kúpili moji rodičia, ukrýva tajnú izbu v podzemí," píše sa pri fotkách, ktoré boli zverejnené na stránke Reddit. Užívatelia príspevok hojne komentovali, pričom mnohí špekulovali o tom, ako by sa dala takáto miestnosť využiť. Iní zas priznali, že by ich takýto objav poriadne vystrašil. "Toto vôbec nie je zaujímavé, toto je absolútne strašidelné," poznamenala jedna osoba.