Uznávaný profesor šokoval svet: Slová o tajnej dohode medzi ľudstvom a mimozemšťanmi

TEL AVIV - O existencii mimozemských civilizácií sa špekuluje už stáročia. Nikto však doteraz nepriniesol v tejto súvislosti vierohodný dôkaz. Najnovšie prehovoril uznávaný profesor, ktorý tvrdí, že mimozemšťania uzavreli s ľudstvom akúsi dohodu, no zatiaľ o nej nechcú hovoriť.

Haim Eshed (87) pôsobil v rokoch 1981 až 2010 ako vedúci izraelského bezpečnostného vesmírneho programu. Počas tohto obdobia získal trikrát medailu za bezpečnosť a dvakrát bol ocenený za dôverné technologické vynálezy. V odbornom svete je teda považovaný za uznávanú vedeckú kapacitu. Najnovšie však poriadne šokoval, keď v rozhovore pre denník Yedioth Aharonoth vyhlásil, že mimozemšťania existujú, ale chcú zostať v utajení, pretože pozemšťania nie sú na takúto správu pripravení.

"Požiadali nás, aby sme nezverejnili, že sú tu, lebo ľudstvo ešte na to nie je pripravené. Trump ich existenciu takmer odhalil, ale mimozemšťania v Galaktickej federácii mu odkázali, aby počkal, aby sa ľudia najskôr upokojili, pretože nechcú spustiť masovú hystériu. Chcú nás najskôr priviesť k porozumeniu," píše sa v článku.

Zdroj: Getty Images

Profesor letectva a astronautiky ďalej tvrdí, že "ufónci" čakajú, kým sa ľudstvo vyvinie a dospeje do fázy, kedy všeobecne pochopí, čo je to vesmír a vesmírne lode. Vláda USA a mimozemšťania podľa neho uzavreli dohodu a podpísali zmluvu na experimentovanie na našej planéte. "Aj oni skúmajú a snažia sa pochopiť celú štruktúru vesmíru a chcú nás ako svojich pomocníkov. V hlbinách Marsu je podzemná základňa, kde sú ich zástupcovia a americkí astronauti. Keby som pred piatimi rokmi prišiel s tým, čo dnes hovorím, hospitalizovali by ma. Keď som sa o tom zmienil na ktorejkoľvek akademickej pôde, tak mi povedali, že som prišiel rozum. Dnes sa už o tom rozpráva inak. Nemám čo stratiť. Dostal som svoje tituly a ocenenia, rešpektujú ma na univerzitách v zahraničí, kde sa tiež mení trend," dodáva Eshed. Ktovie, čo tieto výroky urobia s jeho reputáciou.