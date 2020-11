VIDEO Študenti kašlú na KORONAVÍRUS: Na internáte sa konala párty 200 vysokoškolákov!

"Poslednú vec, ktorú ako policajti chceme robiť, je trestať ľudí za to, že sa schádzajú a bavia. Súčasné národné obmedzenia však platia preto, aby chránili širokú verejnosť, a budeme ich presadzovať tak dlho, ako to bude nutné. Som sklamaný z toho, že toľko ľudí potrebovalo takú drahú pripomienku na to, že pravidlá platia rovnako pre všetkých," uviedol policajt Andrew Gowan v rozhovore s BBC News.

Počas noci na minulú nedeľu britská polícia zasahovala tiež na večierku, ktorý sa konal na poli za Nottinghamom. Pri príjazde mužov zákona jeden z účastníkov zábavy nabúral policajné auto. Do polnoci stihli policajti ďalšie dva zásahy kvôli veľkým a hlučným stretnutiam v centre mesta, kde udelili pokutuy.

Po zásahu na internátoch nebol nikto zatknutý, pretože sa študenti rozutekali do svojich izieb. Pre cesty študentov na vianočné prázdniny domov má tamojšia vláda presný plán - všetci sa musia pred cestou nechať otestovať na COVID-19. Testovanie sa má konať v týždni od 3. do 9. decembra. Vo Veľkej Británii je epidémia koronavírusu už približne jeden týždeň za svojím vrcholom. Celkovo v krajine podľahlo ochoreniu COVID-19 zhruba 60 000 ľudí.