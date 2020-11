Muž sa priznal k zvrátenému aktu po smrti svojej manželky: O TOMTO jeho druhá žena netušila

LONDÝN - S dôverným priznaním vyrukoval neznámy muž na stránke Reddit, ktorý prišiel v minulosti o svoju prvú manželku. Časom sa opäť zaľúbil a začal žiť so svojou druhou partnerkou. Mal s ňou harmonický vzťah až do chvíle, kým nezistil, že mu v niečom neustále pripomína zosnulú ženu.

Nešťastný muž na Reddite hľadá radu u užívateľov. Píše, že jeho prvá manželka zomrela, no už viac ako desať rokov žije v druhom harmonickom manželstve. To sa ale teraz otriasa vo svojich základoch. Môže za to vôňa, ktorá mu pripomína mŕtvu ženu. "V mnohých ohľadoch som sa s jej smrťou celkom nezmieril, ale naučil som sa s tým žiť. Snažím sa ju však udržiavať nažive pomocou maličkostí, ktoré mi ju pripomínajú. Keď som sa zoznámil s mojou súčasnou partnerkou, daroval som jej značku parfumu, ktorú kedysi používala moja prvá manželka. Som si istý, že to u mnohých vzbudzuje hrôzu, ale nie je to neobvyklé medzi ostatnými vdovcami, ktorých poznám."

Zdroj: Getty Images

Jeho druhá manželka netušila, že mu vonia tak, ako jej nebohá predchodkyňa. Nikdy o tom spolu nehovorili a muž požiadal všetkých svojich známych a príbuzných, ktorí si to všimnú, aby zostali diskrétni. "Priznávam, že moja druhá manželka o ničom nevedela, ale nenútil som ju, aby tú vôňu používala. Páčila sa jej a ona si ju obľúbila. Nikdy som ju nežiadal, aby zmenila účes, farbu vlasov alebo spôsob obliekania, aby sa podobala na moju prvú ženu," obhajuje sa muž, ktorý si týmto nenápadným spôsobom uchoval spomienku na milovanú osobu. Jeho súčasnej polovičke ale všetko nedávno prezradila bývalá švagriná a porozprávala jej o tom parfume. Cíti sa kvôli tomu ponížená a oklamaná. "Neustále mi opakuje, že som nikdy neprestal žiť pre minulosť a má vážne pochybnosti o mojej láske. Ja však vôbec nerozumiem jej obavám, pretože som presvedčený o tom, že som neurobil nič zlé," kajá sa muž.

Zdroj: Getty Images

U užívateľov nenašiel veľké pochopenie, väčšina z nich sa stotožňuje s názormi jeho manželky. "Oklamali ste ju, len aby ste mohli pri nej myslieť na svoju zosnulú prvú ženu," napísal jeden z nich. "Všetci vrátane rodiny prvej manželky si myslia, že sa mýlite a majú pravdu. Je to neúctivé a manipulatívne," uviedol ďalší.