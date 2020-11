VIDEO Tento týždeň okolo polnoci sledujte oblohu! Naskytne sa vám neskutočné vesmírne divadlo

Tento rok sme tu už mali prelety asteroidov v blízkosti Zeme, nezvyčajný "modrý mesiac" aj zatmenie Slnka. Najbližšie sa môžeme tešiť na meteorický roj Tauridy, ktorí rozjasňuje nočnú oblohu prakticky počas celého novembra.

Čo sú Tauridy

Tento nočný meteorický roj je spôsobený prúdom trosiek z kométy Encke, ktorá vstupuje do zemskej atmosféry zhruba každý rok zhruba v rovnaký čas. Roj sa následne rozdeľuje na Severné a Južné Tauridy a je typický väčšími meteormi než iné roje. Tento rok sa Tauridy na oblohe začali objavovať koncom októbra a viditeľné budú až do 27. novembra.

Kedy bude najlepšia viditeľnosť?

Najlepšie viditeľné sú Tauridy podľa Space.com okolo polnoci, a to v dňoch od 5. do 12. novembra. To znamená, že vám už neostáva veľa dní na ich pozorovanie. Ak ich budete chcieť vidieť, sledujte súhvezdie Býka, odkiaľ zdanlivo vylietavajú a choďte ďalej od svetelného smogu. Keďže ale meteory Tauridov sú až nezvyčajne výrazné a vyzerajú ako ohnivé gule, bude možné ich pozorovať aj v nie až tak dobrých podmienkach. Nebudete na to potrebovať ani ďalekohľad, budú totiž ľahko viditeľné voľným okom.