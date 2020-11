FOTO Dievčatko objavilo pod mostom kožu obrovského hada: Desivá predstava, nikto nevie, kam zmizol

LONDÝN - Nájsť ohromnú hadiu kožu môže byť znepokojujúce. Zvlášť, keď to znamená, že dotyčný plaz sa voľne pohybuje niekde v okolí. Presne to sa prihodilo v anglickom Oxforde, kde jedno dievčatko počas prechádzky s dedkom našlo lieno veľhada kráľovského dlhšie než ono samo.

"Nemohla som uveriť vlastným očiam, keď ju priniesli domov," povedala novinárom babička sedemročnej Amelie Drewettovej. Koža bola dlhá 1,5 metra a navyše sa nenašla celá, takže had je zrejme ešte dlhší.

Amelia so starým otcom si najprv mysleli, že je to len kus igelitu, ktorý sa zachytil pod mostom, ale keď sa pozreli zblízka, zistili, že je to obrovská hadia koža. Nikto netuší, kde sa tam veľhad vzal, ani kam sa odplazil po tom, čo zvliekol kožu. "Je to veľmi znepokojivá predstava, že sa niekomu záhradou plazí veľký had," dodala stará mama dievčatka.

Podľa Colina Stevensona z World zoo v Oxfordshire nehrozí, že by plaz niekomu napríklad zožral mačku. "Síce nechcete, aby vás uhryzol, ale nespôsobil by vám nič horšie než škaredé zranenie. Väčšina podobných hadov sa v anglickej klíme nedarí, je tu na nich príliš veľká zima, a preto sa v prírode nebude dariť, ak si nenájde nejaké teplé, chránené miesto," poznamenal Stevenson.