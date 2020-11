Lekári radia: Túto časť tela by ste si nikdy nemali čistiť, viac to škodí než pomáha

COLUMBUS - Každodenná hygiena patrí k tým najprirodzenejším aktivitám počas dňa. Kým o isté časti tela je potrebné sa starať pravidelne, jednu by sme mali, naopak, v tomto smere vynechať. Aspoň čo sa týka tej najbežnejšej techniky, ktorú pri tom používame.

Každý z nás sa vo väčšej či menšej miere pravidelne stará o svoje telo. K tomu patrí aj čistenie uší. Odborníci však upozorňujú, že pokiaľ tak robíte vatovými tyčinkami, spôsobujete si tým viac škody než úžitku. "Používanie vatových apllikátorov v ušnom bubienku zatláča maz ďalej k ušnému bubienku, čím sa vystavujete riziku vzniku zranenia," hovorí otolaryngológ Kris Jatana z Medicínskeho centra pri pri Štátnej univerzite v Ohiu, ktorý v oblasti starostlivosti o uši vykonal štúdiu. Podotkol, že jedným z najväčších nezmyslov, aké od svojich pacientov počuje, je tvrdenie, že ušný kanál je potrebné pravidelne čistiť. "Toto nie je pravda, ušné kanály sú zvyčajne samočistiace," vysvetlil.

Jatanova štúdia, ktorá bola zverejnená v roku 2017 v časopise The Journal of Pediatrics, analyzovala dáta z rokov 1990 až 2010. Vyplýva z nej, že viac ako 263-tisíc detí mladších ako osemnásť rokov bolo prijatých do amerických nemocníc kvôli zraneniam uší spôsobených vatovými tyčinkami.

Podľa otolaryngológa a jeho kolegov sa prvé obavy v súvislosti s používaním vatových tyčiniek objavili v roku 1972 - päťdesiat rokov po tom, ako boli prvýkrát vytvorené. Išlo o výskyt zranení ako perforácia bubienka, zápal stredného ucha a blokácia v dôsledku nahromadenia ušného mazu. Tieto správy vyústili až do varovania zo strany zdravotníkov pred používaním vatových tyčiniek. Napriek tomu ich ľudia ale aj v súčasnosti vo veľkom používajú. Ak už si chcete čistiť uši, robte tak napríklad pri umývaní hlavy ľahkým prepláchnutím.