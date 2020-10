Brunetka si spravila SELFIE, aby sa pochválila priateľovi: Keď zbadala odraz v okuliaroch, stuhla od hrôzy

Sara Medeirosová na serveri Quora zverejnila znepokojujúci príspevok. Keď bola nedávno sama doma, si urobila selfie v nových slnečných okuliaroch a fotku poslala svojmu priateľovi, aby sa pochválila. Takmer okamžite si ale všimla, že na zábere niečo nesedí. V sklách okuliarov totiž vidno niečo paranormálne, čo stojí na prahu vedľajšej miestnosti. "Mám tri deti, 18-, 14- a dvojročné. V tento deň ale neboli doma. Stála som vo svojej kuchyni otočená smerom k jedálni. Priamo pri dverách sa nachádza čierny jedálenský stôl a štyri stoličky. To by ste mali vidieť v odraze na mojich okuliaroch. Ale to nie je to, čo tam vidno," píše Sara vo svojom príspevku.

Zdroj: Quora/Sara Medeiros

Podľa jej slov v odraze vidí dve postavy - chlapca stojaceho vľavo a vyššiu postavu napravo. Američanka uviedla, že verí na duchov a podobné entity. Následne vysvetlila, že nejedno duchovné médium jej povedalo, že má k sebe pripútaného ducha neznámeho chlapca a tiež nejakú temnú energiu. Domnievala sa, že za to môžu domy, v ktorých žila, ale tieto temné entity ju vraj prenasledovali, nech bola kdekoľvek. "Nie som si istá, či sa práve to odráža v okuliaroch, ale keď to vidím takto zreteľne, desí ma to," priznala.

Zdroj: Quora/Sara Medeiros

Mnohí na Medeirosovej príspevok reagovali jednoduchou radou, aby zašla za niekým, kto dokáže vyhnať tieto entity. "Určite tam máte temnú entitu. Bezpochyby. Vidíte oči a uši, ktoré sú akosi špicaté. Ak si priblížite dieťa, vyzerá to, že k nemu vľavo zostupuje ruka. Môžu to byť tri subjekty. Temné, ktorých by ste sa mali naozaj obávať," varoval jeden z užívateľov. Iní argumentovali, že záhadu v odraze možno vysvetliť celkom racionálne, a to uhlom, v ktorom bola fotka zhotovená, alebo osvetlením. "Ľudia vidia, čo chcú vidieť. Nevidím, čo vidíš ty. Sú to len odrazy, svetelné efekty. Niekedy sú najjednoduchšie vysvetlenia najlepšie," podotkol ďalší.