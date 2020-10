Mladík požiadal o ruku svojho priateľa, jeho reakciu absolútne nečakal: VIDEO prekvapivého zvratu

VINHEDO - Žiadosť o ruku patrí k jedným z najkrajších okamihov v živote. Nikdy neviete, kedy si pred vás kľakne váš partner s prsteňom v ruke, ako to urobil aj muž na videu počas zásnub s priateľom. Zostal však poriadne prekvapený, keď sa ukázalo, že jeho partner chcel urobiť presne to isté. Dojímavá chvíľa očarila mnohých okoloidúcich.

Vo videu, ktoré obletelo internet, sa dvaja mladíci bozkávajú na schodoch pred ruským kolesom v brazílskom zábavnom parku Hopi Hari. Potom si jeden z nich kľakne a otvorí bielu škatuľku s prsteňom, aby svojho priateľa požiadal o ruku. Okoloidúci sledovali dojímavý okamih, ale mnohí, vrátane žiadateľa o ruku, nečakali prekvapivý zvrat udalostí. Chlapík, ktorý bol požiadaný o ruku, si šokovane zakryl ústa, podišiel k svojmu batohu a nechal zmäteného partnera kľačať na kolene. Následne tiež vytiahol škatuľku, v ktorej bol zásnubný prsteň.

Dav ľudí začal okamžite tlieskať a jasať, keď pochopil, že obaja muži chceli urobiť to isté - zasnúbiť sa. Aj keď ani jeden z nich nevyslovil svoje "áno" nahlas, bolo jasné, že si to mysleli. Objali sa a pobozkali na dôkaz toho, že so vzájomnou žiadosťou o ruku súhlasili.

"Toto je skutočne svedectvo ich lásky, že sú doslova na jednej nôte v rovnakom čase," podotkol jeden z užívateľov. Ďalšia osoba poznamenala, že takto by to malo byť v každej časti sveta bez ohľadu na pohlavie či sexuálnu orientáciu.