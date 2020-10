Prieskum odhalil nechutnú PRAVDU o nosení spodnej bielizne: Muži aj ženy, hanbite sa!

Britský portál OnBuy zverejnil výsledky štúdie, podľa ktorej si jeden z piatich mužov nemení spodnú bielizeň každý deň a jeden z dvadsiatich ju nosí viac ako päťkrát predtým, než ju vyperie. Veľa zástupkýň nežného pohlavia možno nad týmito návykmi ohŕňa nos, ale z prieskumu vyplynulo aj to, že ženy za mužmi v tomto smere príliš nezaostávajú. Osemnásť percent z opýtaných si nemení nohavičky každý deň. Do prieskumu sa zapojilo 2790 respondentov a z ich odpovedí vyplynulo, že 25 percent mužov a 20 percent žien používa bielizeň tak dlho, až kým im nezapácha. Ďalších 29 percent mužov a 30 percent žien nemá problém obliecť si bielizeň, ktorá nevyzerá "viditeľne špinavo". Toto sú naozaj pomerne nechutné zistenia. Čo na to hovorí odborníčka?

"V našich genitáliách sa nachádzajú prirodzené baktérie, ktorých hladina nie je pre ľudské zdravie nebezpečná. Udržiavať sa dá práve dostatočnou hygienou," vysvetľuje lekárka Nichola Cosgroveová. Tieto mikroorganizmy sa cez deň prenášajú na bielizeň prirodzeným potením. A pokiaľ nedodržiavame všetky hygienické zásady po použití toalety, dochádza aj k prenosu telesných sekrétov, ktoré sa prenášajú i plynmi. Takáto predstava síce vyvoláva zhnusenie, ale jednoducho je to tak. Ak si ľudia každý deň nemenia bielizeň, vytvárajú sa v nej slušné zásoby baktérií ako E.coli, stafylokok, streptokok a mnoho ďalších. Tieto mikroorganizmy sú síce neškodné, ale iba vtedy, ak sa ich hladina udržuje na bezpečnej úrovni. "Rozrastajú sa najmä v teplom a vlhkom prostredí, množia sa a vyvolávajú problémy ako nepríjemný zápach, vyrážky, svrbenie, kvasinkové infekcie, infekcie močových ciest a potenciálne život ohrozujúce stafylokokové infekcie," pokračuje Cosgroveová.

Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí si nemenia spodnú bielizeň po každom použití, odborníčka vidí istú možnosť v žehlení, pretože aj horúca para zabíja baktérie. Pripomína však, že ide o krajné riešenie a zároveň aj najhorší postup na ničenie nežiaducich mikroorganizmov. V ideálnom prípade by sa mala spodná bielizeň prať pomocou jemných ekologických antibakteriálnych výrobkov, ktoré nedráždia pokožku. Pamätajte aj na to, že čím zriedkavejšie budete meniť bielizeň, tým častejšie musíte prať oblečenie, s ktorým prichádza do styku, čiže nohavice, tepláky alebo džínsy. "Spodná bielizeň slúži ako bariéra na ochranu nášho oblečenia a jej pranie je jednoduchšie ako pranie vrchných častí oblečenia," uzatvára Cosgroveová.