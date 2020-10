FOTO Žene poriadne neprala práčka: Keď konečne zistila dôvod, nemohla tomu uveriť

LONDÝN - Poriadkumilovná Staci Huntová sa dlho snažila zistiť, prečo jej práčka nie vždy vyperie bielizeň tak, ako je to potrebné. Po dôkladnej analýze sa jej podarilo objaviť záhadný komponent ukrytý vedľa dávkovača, ktorý všetko zmenil. Gazdinke sa vďaka tomu vrátil pokoj do života a svojím zistením potešila aj užívateľov sociálnej siete.

Staci zaskočila užívateľov stránky Mrs Hinch Made Me Do It na Facebooku, keď na nej zverejnila fotky plastového zariadenia, ktoré objavila v zásuvke svojej práčky značky Hotpoint vedľa dávkovača na prací prostriedok a aviváž. Objavila ho, keď sa snažila prísť na to, prečo jej práčka poriadne neperie, hoci používa kvalitné prípravky na pranie. Chvíľu jej trvalo, kým prišla na koreň veci, no teraz už s praním nemá najmenší problém.

Zdroj: Facebook/Mrs Hinch Made Me Do It

Viacerí užívatelia priznali, že nedokázali definovať funkciu a účel záhadného predmetu, ktorý vyzerá ako plastová kartička. Niektorí tipovali, že slúži na eliminovanie dávky vody. Ako sa však ukázalo, ide o odmerku na prací prostriedok, ktorá zamedzuje jeho plytvaniu a prispieva tak nielen k šetreniu financií, ale aj ochrane životného prostredia. Rozdiel v jeho využívaní ale spočíva v tom, či používate na pranie gél alebo prášok. Výrobca práčky totiž uvádza, že ak sa používa práškový prací prostriedok, je treba zasunúť plastovú kartičku do otvoru. Pri použití gélu ju odporúča naopak vybrať von.

"Nemohla som uveriť tomu, ako to funguje. Používam vždy len tekuté pracie prostriedky a čudovala som sa, že nie vždy bolo všetko dobre vyprané. Až po tom, ako som vysunula tú kartičku, je moja bielizeň opäť voňavá," napísala Huntová.