FOTO Mame sa podarilo vyčistiť totálne zašpinenú bundu: Už ju chcela vyhodiť, pomohol tento TRIK

Užívateľka Facebooku sa v skupine "Mrs Hinch Made Me Do It" pochválila tým, ako sa jej podarilo vyčistiť bundu svojej nevlastnej dcéry. Rozdiel medzi počiatočným stavom a výsledkom je priam neuveriteľný a chvália ho viaceré mamičky. Žena uviedla, že bundu dievčatka prala niekoľkokrát, ale bezvýsledne. "Nemali sme čo stratiť. Bunda už bola nenositeľná, tak som chcela aspoň niečo skúsiť. Aj tak by sme ju museli vyhodiť, takže za pokus to určite stálo," začína svoje rozprávanie.

A aký je teda jej postup? Najskôr bundu nastriekala odstraňovačom plesní a vložila ju do práčky. Namiesto pracieho prípravku ale použila tabletku do umývačky a spustila program na 90 stupňov. Vďaka tomu bunda vyzerala po opratí ako nová. "Ešte som očesala kožušinu na jej vnútornej strane a kapucni. Vôbec sme nemuseli kupovať novú," dodala dôvtipná žena na záver.

Jej nápad ocenili mnohí užívatelia. Jedna z nich však podotkla, že niečo podobné vyskúšala pred tromi rokmi, ale oblečenie jej troch synov sa po praní v horúcej vode scvrklo.