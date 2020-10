FOTO Rodičia upratovali hračky svojej dcéry: Stuhli od hrôzy z toho, čo objavili v škatuli!

Medzi bábikami a iným hračkami odloženými v škatuli istá austrálska rodina našla takmer dvojmetrového pytóna. Rodičia okamžite privolali odchytávača hadov. Bryan Robinson uviedol, že had sa ukrýval v rohu škatule. S jeho odstránením vraj nemal žiadne problémy. "Pre mňa to bol deň ako každý iný. Štandardný odchyt v typickom dome na predmestí," uviedol Bryan.

Podľa neho je výskyt hadov v apartmánoch či domoch v okolí úplne bežný, a to počas celého roka. "Je to klasický scenár. Pytón sa ukryl na tmavom mieste. Je ich tu veľa, nie je to nič prekvapivé," okomentoval zásah Robinson. Hada následne vypustil do voľnej prírody.