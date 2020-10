Šokujúci príbeh zo života: Žena bojovala o život v nemocnici, manžel zatiaľ začal spávať s jej matkou

Kamylla Wanessa Cordeiro de Melová z brazílskeho štátu Pernambuco strávila 78 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jej mama sa dočasne presťahovala k nej do domu, aby sa zatiaľ postarala o svoje vnúča. Lenže počas toho, ako tam bývala, sa až priveľmi zblížila s Kamylliným manželom. Ten ju dokonca opustil.

Zdroj: Facebook/Kamylla Melo

Mladá žena o svojom trápení porozprávala pre magazín No Amazonas é Assim. "Keď som bola tínedžerka, mama so mnou začala súťažiť. Bola len o dvadsať rokov staršia, vravela, že v mojich šatách vyzerá lepšie ako ja. Nič, čo som urobila, nebolo dostatočne dobré," uviedla de Melová. V roku 2013 spoznala svojho muža, ktorý bol od nej o desať rokov starší. O rok neskôr sa im narodil syn. V roku 2017 podstúpila operáciu, po ktorej dostala mŕtvicu. Nasledujúce takmer tri mesiace bojovala o život. Kamyllina mama sa k nim presťahovala, aby dcére pomohla s výchovou synčeka, ktorý mal v tom čase len štyri roky. Jeho otec totiž chodil do práce a nemohol s ním zostať doma. Svoju manželku v nemocnici za celý ten čas navštívil len dvakrát, matka dokonca ani raz.

Zdroj: Facebook/Kamylla Melo

V deň, kedy Wanessu, prepustili, ju prišiel vyzdvihnúť jej otec. Zároveň jej bez okolkov oznámil, že jej matka a manžel majú spolu pomer. "Prežívala som tú najväčšiu bolesť v živote. Nebola však fyzická," spomína si Brazílčanka. Hneď volala mame, či je to pravda. Tá len sucho odpovedala, že áno a že sú veľmi šťastní. Kamylla sa s manželom rozviedla. Ten sa medzičasom oženil s jej mamou. Wanessa zhruba pred rokom spoznala milého chlapíka a začala s ním randiť. "Sme spolu desať mesiacov a zatiaľ to funguje. Dúfam, že už nikdy nezažijem to, čo s mojím ex," uzavrela.