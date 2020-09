Lekári si mysleli, že tínedžerka (17) má nádor: Z brucha jej však vybrali iný hnus na FOTO

Sedemnásťročná Indka z oblasti Džhárkhand skončila so sedemkilovým chumáčom vlasov v bruchu. To je hmotnosť približne polročného dieťaťa. Po vyšetrení ultrazvukom si lekári najprv mysleli, že ide o zhubný nádor, no počas šesťhodinovej operácie zistili, že sú to vlastne vlasy, ktoré pacientka konzumovala už od raného detstva.

Zdroj: profimedia.sk

Zákrok prebehol koncom augusta v súkromnej nemocnici v okrese Bokaro. Vedúci operačného tímu, doktor Sahu, uviedol, že počas svojej 40-ročnej kariéry ešte nikdy nevidel také veľké množstvo nahromadených vlasov v bruchu človeka. Zdroje uvádzajú, že zdravotný stav dievčiny je dobrý a čoskoro by mala byť prepustená do domáceho ošetrenia.