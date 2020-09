BRATISLAVA - Pri pohľade na rok 2020 by sa mnohí radšej presunuli do nejakého iného roku, či už dopredu za možnou ružovou budúcnosťou alebo naspäť do sladkých detských čias. V televíznom svete je všetko možné, preto máme pre vás niekoľko tipov na seriály, v ktorých sa cestuje v čase.