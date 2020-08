Česká lekárka skritizovala britské zdravotníctvo: Povedz a ja zbalím kufre a vrátime sa do Prahy!

WORCESTER/PRAHA - "Povedz a ja zbalím kufre a vraciame sa do Prahy," navrhla na konci marca česká lekárka svojmu jordánskemu manželovi, ktorý napriek tomu, že je kardiológ, pracoval s minimálnu ochranou u pacientov s covidom-19 v britskej nemocnici Worcestershire Royal Hospital. Nakoniec zostali, aj keď sa veľmi báli o svoje tri deti. Nechceli totiž krajinu opustiť v čase, kedy je na tom najhoršie.

"Zdalo sa nám, že britský štátny zdravotnícky systém (NHS) pandémiu nezvláda. Než by Briti priznali, že chýbajú ochranné pomôcky pre lekárov a ventilátory pre pacientov, radšej situáciu zľahčovali, len preto, aby nevyvolali paniku," povedala Irena Aldhoon Hainerová (42). Sama ako endokrinologička v detskej nemocnici Birmingham Children's Hospital v prvej línii nebola; väčšinu pracovala prostredníctvom videohovorov s rodičmi pacientov. Veľmi sa však bála o manžela. Dokonca mu sama vyrobila ochranný štít na tvár.

Nedostatok ochranných prostriedkov viedol k tomu, že aj lekárom v prvej línii sa odporúčalo šetriť rukavicami a nosenie rúšok bol jeden čas na niektorých nemocničných oddeleniach dokonca zakázané. Niekoľko týždňov sa v britských obchodoch nedal zohnať toaletný papier, mydlo, múka ani vajcia. Neskôr bol "toaleťák" na prídel - jedno balenie na osobu. Češka však oceňuje, že pre deti takzvaných kľúčových pracovníkov, teda práve lekárov, sestier, hasičov, policajtov či ľudí, ktorí rozvážajú jedlo, vláda zabezpečila každodenné opatrovanie v školách od osmej ráno do pol šiestej poobede. Jej manžel Bashar uviedol, že pochybnosti o postupe tamojších úradov si podľa jeho skúseností medzi sebou vymieňali len cudzinci. "Keď som svojmu britskému kolegovi povedal, že v Česku sú všade na verejnosti povinné rúška, odvetil, že neexistuje štúdia, ktorá by ich prospešnosť dokazovala, a tým to pre neho haslo," hovorí. Niektorí jeho kolegovia zo zahraničia a aj preto rozhodli radšej odísť domov.

Manželia hodnotia postup českých úradov v súvislosti s koronakrízou ako oveľa lepší než ten briský. Oceňujú najmä to, že vláda ráznymi krokmi zabránila väčšiemu šíreniu ochorenia hneď po tom, ako sa objavili prvé prípady. Briti, hoci na začiatku zaspali a pokrytecky tvrdili, že sa nič nedeje, medzičasom vypracovali vedecké štúdie o koronavíruse a zaviedli jasné pravidlá. Kvôli dodržaniu dvojmetrového odstupu napríklad čakáte v rade aj štvrť hodinu, než môžete vstúpiť do obchodu. "Tu v Česku je to príliš voľné, často mám pocit, že sa na mňa ľudia príliš tlačia," uzavrela Aldhoon Hainerová s odkazom na nedávny pobyt v ČR.