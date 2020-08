VIDEO Meteorológovia varujú pred ohnivým tornádom: Už si vyžiadal ľudské obete!

Pri sobotňajších požiaroch v Kalifornii hasiči spozorovali ohnivé tornádo. Národný úrad pre meteorologické služby následne vydal varovanie pred oblakom pyrocumulonimbus, ktorý zapríčiňuje Loyaltonov oheň, teda ohnivé tornádo. Meteorológ Haley Brink upozornil, že tornádo sprevádza obrovský oheň a vetry s rýchlosťou nad 60 kilometrov za hodinu.

Mrak pyrocumulonimbus sa vytvára v dôsledku intenzívneho, stúpajúceho tepla, zvyčajne z ohňa alebo sopky. Toto tornádo môže spôsobiť požiare v prípade, že stúpajúce teplo do seba vtiahne dym a ostatné nečistoty, čím sa vytvorí rotácia. Ohnivé tornáda môžu byť obrovské a smrtiace. V roku 2018 napríklad hasiči bojovali s masívnym ohnivým tornádom známym ako Carr Fire, ktoré si vyžiadalo dve obete - hasiča a vodiča buldozéra. Keď Národná meteorologická služba skúmala škody, zistila, že tornádo dosiahlo na stupnici silu EF-3, teda sila vetra bola vyše 230 kilometrov za hodinu.

Úrady v Kalifornii, Oregone a Colorade momentálne bojujú so sériou požiarov, ktoré zničili už viac ako 100-tisíc akrov zeme. Situácia sa pritom v najbližších dňoch môže ešte zhoršiť, pretože sa očakávajú veľké horúčavy. Americké štáty totiž prišli o viac ako 100 000 akrov zeme. To by sa ale mohlo zhoršiť s prudkým poklesom teploty na väčšine území USA.