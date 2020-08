Meteorológovia varujú pred extrémnymi udalosťami v počasí tento rok: Už teraz tu máme rekord!

Meteorológovia z NOAA predpokladajú, že v Atlantickú kotlinu tento rok zasiahne extrémne aktívne hurikánové obdobie. Od 1. júna do 30. novembra sa má v tejto oblasti sformovať 19 až 25 pomenovaných búrok s rýchlosťou vetra nad 63 km/h, pričom sedem až jedenásť z nich sa pravdepodobne zmení na hurikány s rýchlosťou nad 119 km/h. Priemerný počet búrok za sezónu bol doteraz dvanásť, čiže v tejto sezóne to bude až dvojnásobok.

Zdroj: SITA/NOAA via AP

Obdobie hurikánov v Atlantiku je už teraz rekordné, pretože do augusta tohto roku sa tu vytvorilo deväť pomenovaných búrok. "Ide o jednu z najaktívnejších sezónnych predpovedí, ktoré vydala NOAA počas svojej 22-ročnej existencie. Táto inštitúcia bude aj naďalej pokračovať v poskytovaní tých najlepších vedeckých informácií a v podpore komunitných služieb na celom území krajiny až do konca obdobia hurikánov, aby zaistila pripravenosť a bezpečnosť verejnosti," uviedol americký minister obchodu Wilbur Ross. Zároveň vyzýva všetkých Američanov, aby pristupovali k situácii zodpovedne, zostali ostražití a pripravení konať, ak to bude potrebné.

Zdroj: SITA/AP Photo/Joao Henriques

Použitím indexu Akumulovanej Cyklónovej Energie (ACE), ktorý meria kombinovaný súčet trvania a intenzity všetkých búrok počas obdobia hurikánov, vznikol predpoklad, že tohtoročná sezóna bude aktívnejšia až o 85 percent ako zvyčajne. Predpovedí na rok 2020 používajúcich tento index bolo už niekoľko, pričom viaceré meteorologické centrá zverejnili rôzne čísla. Všetky predpokladané hodnoty sa však pohybovali medzi 110-168 ACE indexu na začiatku sezóny, v jej polovici má ísť už o rekordný počet pomenovaných búrok. Ide tak o silný kontrast s rokom 2019, kedy bol index ACE len 97 v porovnaní s priemerným indexom 132 v rokoch 1981-2010.

Meteorológovia zároveň uvádzajú, že takéto aktívne hurikánové obdobie je dôsledkom pôsobenia viacerých faktorov, akými sú zvýšená teplota morskej hladiny v severnej oblasti Atlantiku, zmeny v strihu vetra, slabšie východné vetry a El Niňo. Nemalý vplyv na vznik extrémnych poveternostných udalostí, ktorých počet neustále narastá, má ľudská činnosť. Podľa údajov na stránke Carbon Brief práve ľudia a ich prístup k prírode ovplyvnil až 69 percent z 355 extrémnych klimatických udalostí.