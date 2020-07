Mladík (24) sa pozrel na FOTO starú 115 rokov a vydesil sa: Jasný dôkaz o minulom živote!

STOCKPORT - Muž, ktorý si všimol svojho dvojníka na fotografii z roku 1905, je presvedčený o tom, že to bol on v minulom živote. Michael Koropisz zo Stockportu vo Veľkej Británii bol odjakživa posadnutý 19. storočím, no keď narazil na spomínanú fotku, ostal v ozajstnom šoku.

Dvadsaťštyriročný Koropisz sa dostal k fotografii muža z roku 1905, ktorý je jeho absolútnym dvojníkom. Mnoho ľudí by to celé označilo za náhodu, Michael ale tvrdí, že fotka zachytáva jeho samotného v minulom živote. "Fotku mi niekto poslal na Instagram, pretože si myslel, že som to ja. Videl ju na webovej stránke," vysvetlil.

Mladík bol šokovaný, keď si uvedomil, že to nie je on, no má rovnaké vlasy, tvar tváre, nos a dokonca aj oblečenie, ako muž na zábere. Keď si fotku "preklepol" na internete, zistil, že nie je falošná a v skutočnosti je stará už 115 rokov. "Na prvý pohľad ma to naozaj vystrašilo, pretože som nikdy nevidel niekoho, kto by sa na mňa tak veľmi podobal," priznal Koropisz.

O mužovi na starej fotografii údajne nevie nič, ale podľa jeho oblečenia si myslí, že to bol buď Brit alebo Američan. Michael vysvetlil, že ho odjakživa fascinovalo 19. storočie a patrične tomuto obdobiu prispôsobil aj svoj šatník a životný štýl. A teraz je navyše presvedčený o tom, že mal minulý život.