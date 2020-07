VIDEO láme srdcia majiteľov zvierat: Pozriete si ho a už nikdy nenecháte svojho psa samého!

Mnohí domáci miláčikovia sa cítia veľmi osamelo, keď sú ich majitelia v práci. Dôkazom je tento psík, ktorého majiteľ nahral na domácu kameru a video sa následne objavilo na Reddite. Vidno na ňom, ako pes vezme mužovu topánku, vyskočí na gauč a pritúli sa k nej. "Táto sledovacia kamera zachytáva okamih, keď pes zobral topánku svojho majiteľa a spal pri nej, čo ukazuje, ako mu chýba jeho majiteľ, kým je v práci," píše sa v popisku.

Zábery sa veľmi rýchlo stali hitom internetu. "Môj pes to robí stále s mojimi papučami, keď idem von. Ak som preč príliš dlho, ide si po druhú papuču," uviedol jeden z užívateľov v komentári. Niektorí boli tak skormútení osamelosťou psa, až sľúbili, že toho svojho už nikdy neopustia.

Zdá sa, že pre domácich miláčikov sú posledné mesiace pomerne vrtkavé. Mnohí ľudia totiž buď pracovali z domu, alebo nepracovali vôbec. Mali tak príležitosť tráviť viac času doma so svojím psom či mačkou. Teraz sa už ale situácia vracia do normálu a ľudia opäť začínajú opúšťať svoje domáce zvieratá, aby mohli ísť do práce. Je preto pochopiteľné, že zvieratám chvíľu potrvá, kým si zvyknú na nový režim a zmieria sa s neprítomnosťou majiteľov.