FOTO Manželia našli za skrinkou v kúpeľni tajnú dieru: To, čo v nej bolo, absolútne nečakali

LONDÝN - Jedna rodina z Veľkej Británie ostala nedávno v poriadnom šoku po tom, ako v stene v kúpeľni objavila dieru. Nikdy si ju tam nevšimli, hoci tam je už niekoľko desaťročí. A ešte zaujímavejšie je to, čo ukrývala. Hotová časová kapsula!

Diera, ktorú objavil Peter Brown so svojou manželkou, sa nachádza za skrinkou, v ktorej majú lieky a kozmetické prípravky. Skrinka má zozadu taktiež dieru, ktorá pokračuje až do steny. A práve tam našli manželia kopu nahromadených vecí, ktoré tam počas celých tých rokov vypadli z deravej skrinky. V "časovej kapsuli" sa nachádzali napríklad telový krém z 80. rokov, odlakovač, antiseptický sprej, náplaste či zubná pasta. "Naozaj sme nečakali, že tam nájdeme všetky tie veci. Je to hotová zbierka," povedal Peter v rozhovore pre Bored Panda.

Zdroj: Imgur/kludge77 Zdroj: Imgur/kludge77

Fotky svojho nálezu zverejnil na stránke Imgur, kde tým pobavil mnohých užívateľov. U viacerých okrem toho vyvolal pri pohľade na staré prípravky nostalgiu. "Tú vodu po holení som naposledy používal pred vyše dvadsiatimi rokmi, ale jej vôňu cítim doteraz," zaspomínal jeden z nich.