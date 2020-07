Hrozivé slová profesora z Oxfordu: KORONAVÍRUS je na svete už roky, len čakal na svoje prepuknutie!

Experti našli vo vzorkách splaškových vôd zo Španielska, Talianska a Brazílie stopy vírusu SARS-CoV-2. Tom Jefferson z Centra pre dôkaznú medicínu na Oxfordskej univerzite (CEBM) preto vyzval kompetentných na to, aby vyšetrili dôvod, prečo sa vírusu darí v potravinárskych továrňach či závodoch na výrobu mäsa. Spolu s riaditeľom centra, profesorom Carl Heneghanom, sa Jefferson domnieva, že by to mohlo odhaliť nové prenosové trasy. Vírus sa tak teoreticky môže šíriť napríklad kanalizačným systémom alebo zdieľanými záchodmi.

"K takým veciam dochádzalo napríklad pri španielskej chrípke. V roku 1918 na ňu zomrelo asi 30 percent obyvateľov západnej Samoy, ktorí neprichádzali do fyzického kontaktu s ľuďmi v okolí," vysvetlil Jefferson v rozhovore pre Daily Telegraph. Podľa neho sú takéto vírusy prítomné neustále, ale neprejavujú sa. Príkladom je vraj aj koronavírus. Existuje totiž veľa dôkazov o obrovskom množstve vírusov v odpadových vodách a čoraz viac dôkazov o fekálnom prenose.

Zdroj: SITA/AP/Anupam Nath

Čínsky vysoký vládny poradca pre zdravotníctvo Wang Guangfa sa zmienil o výskume v Barcelone, ktorý odhalil stopy koronavírusu vo vzorke odpadovej vody z marca 2019. Naznačil tým, že akékoľvek vyšetrovanie jeho pôvodu by sa malo zamerať predovšetkým na Španielsko. Nezávislí odborníci tento výskum označili za chybný a stále sa domnievajú, že vírus má svoj pôvod v Číne, odkiaľ sa koncom minulého roka začal šíriť ďalej do sveta. Predseda združenia EcoHealth Alliance Peter Daszak dodal, že nájsť príčinu šírenia koronavírusu bude ťažké. Čína je údajne čoraz nepriateľskejšia a odolnejšia voči globálnej kritike. Aj naďalej teda zostáva otázkou, či vírus skutočne pochádza z čínskeho trhu alebo sa roky vyvíjal v továrňach a závodoch.