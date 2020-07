KORONAVÍRUS sa dostal aj tam, kde takmer nikto nechodí! Prehovoril jeden z chorých, zázračne sa uzdravil

Nie je tam pravidelné letecké spojenie a názov mesta sa používa ako synonymum pre koniec sveta. Napriek tomu zasiahla pandémia aj do Timbuktu. Koronavírusom sa tam nakazilo najmenej päťsto ľudí, pričom deväť z nich na zomrelo. Pred miestnou nemocnicou postavili stan, v ktorom teraz leží 32 pacientov s COVIDOM-19. K dispozícii nie je jediný ventiláror, pričom teploty tu bežne presahujú 45 stupňov Celzia. V tomto teple ležia pacienti zápasiaci s horúčkou. "Takmer som zomrel, lapal som po dychu ako ryba, keď ju vytiahnu z vody. V noci som nespal, mal som pocit, že na mne leží tonový balvan a dusí ma. Strašne ťažko sa mi dýchalo. V istom momente som chcel zomrieť, aby som už mal od toho utrpenia pokoj. Boh ma ale nečakane, zázračne zachránil," vyhlásil 50-ročný učiteľ Toure, ktorý netuší, kde sa mohol infikovať.

Harandane Toure Zdroj: SITA/AP/Sidi Yahia

V africkom Mali prvých dvoch infikovaných identifikovali v marci, jedného v Bamaku, kam lietajú lietadlá z cudziny, druhého v meste Kayes, ktoré má kontakty s diasporou v Európe. Do apríla vírus prekonal tisíc kilometrov a dostal sa až do Timbuktu. Mestská nemocnica má zatiaľ dosť kyslíkových fliaš pre pacientov, ale chýbajú zdravotníci schopní napojiť chorých na kyslík a aj špecialisti, ktorí by dokázali riešiť komplikácie spojené s COVID-19. Nepracujú tu žiadni rádiológovia, ktorí by vedeli vyhodnotiť röntgenové snímky ani pľúcni špecialisti so skúsenosťou s ochorením dýchacích ciest. Rovnako nie sú k dispozícii nefrológovia schopní liečiť obličkové komplikácie, ktoré sa objavujú u ľudí s COVIDOM-19. "Nemáme praktických lekárov a už tobôž nie epidemiológa," varoval šéf sektoru verejného zdravia v Timbuktu Djibril Kassogué.

Zdroj: profimedia.sk

Zdravotníci sa do tohto miesta získavajú obtiažne. Stále je tu totiž veľké riziko násilia, miestni extrémisti ľudí zo Západu unášajú kvôli výkupnému. Na cestách okrem toho rozmiestňujú bomby a prispievajú tak k izolácii kraja. Špeciálne lety z Bamaka zabezpečuje misia OSN, ktorá do metropole takisto priváža vzorky testov z odľahlých častí Mali. Keď to nie je možné, miestne úrady vzorky naložia do autobusov, čím sa však doprava značne predĺži, hlavne keď sa autobus počas cesty pokazí. Malijské úrady sa obávajú, čo bude, ak sa koronavírus rozšíri do ešte menej dostupných oblastí, kam sa zdravotníci vykonávajúci testy vzhľadom na prítomnosť radikálov nedostanú. Ťažké by tiež bolo zmapovať vírus medzi nomádmi žijúcimi na severe.

Zdroj: SITA/AP/Sidi Yahia

Život v Timbuktu nákaza príliš nepoznamenala; ľudia sa stále v skupinách chodia modliť do mešít, nosenie rúšok nie je povinné a mnohí vôbec pochybujú o tom, že príčinou úmrtia ľudí je naozaj COVID-19. Riaditeľ miestnej nemocnice Moussa Hama Sankaré si robí starosti, pretože za chorými, ktorí sú v domácej izolácii, chodia ľudia v noci tajne na návštevy. Toure sa uzdravil a má strach, že ľudia koronavírus neberú vážne. "Odložili rúška a chodia von bez nich. Keď sa nebudú chrániť, obávam sa, že táto choroba Timbuktu ťažko zasiahne," dodáva.