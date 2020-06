BRATISLAVA - Skutočný príbeh žien, ktoré sa dostali do Osvienčimu, prešli si peklom a prežili to. Dvadsiateho piateho marca 1942 takmer tisíc mladých nevydatých židovských žien a dievčat nastúpilo v Poprade do vlaku s vierou na lepšiu budúcnosť. Boli oblečené v najlepších šatách a dôverčivo zakývali na rozlúčku svojim rodičom. S vidinou dobrodružstva odišli do sveta.