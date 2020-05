VIDEO Kráska predviedla na lane neskutočný trik: Rozhojdala sa a... pozerajte, čo sa stalo!

Video dvoch zvodných krások sa šíri na internete, pretože v určitej chvíli sa z neho stáva dokonalá ilúzia popierajúca zemskú gravitáciu. K tomuto momentu dochádza po tom, ako jedna zo žien v plavkách stojaca na plošinke vedľa stromu uchopí rukoväť s lanom a rozhojdá sa nad vodou. Jej ruky sa však hneď zošmyknú a ona padá dolu do vody. Lenže nad hladinou to vyzerá tak, ako keby na chvíľu zostala visieť vo vzduchu.

"Som si istá, že moja sestra vás rozosmeje tak, ako mňa, keď som si ten záber prezerala dookola," napísala sestra aktérky na Instagrame pod video, ktoré si pozrelo už viac ako 200-tisíc užívateľov. "Nechápem to! Vysvetlite mi to," okomentovali zábery viacerí. Ak by však poslúchli sestru dievčiny z videa a pozreli si ho pozornejšie, rýchlo by zistili, čo sa vlastne stalo. Padajúca žena totiž zostala nad hladinou visieť na druhom lane, ktoré visí zo stromu po jej pravej strane.